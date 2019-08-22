الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 13 فلسطينيا من الضفة الغربية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 13 فلسطينيا من الضفة الغربية، أغلبهم من محافظة جنين شمالا.

وذكر نادي الأسير - في بيان اليوم الخميس - أن 5 مواطنين جرى اعتقالهم من محافظة جنين، بينهم أسرى محررون، كما جرى احتجاز 5 آخرين وأُفرج عنهم لاحقا، فيما جرى اعتقال مواطن من بلدة بيت ليد في محافظة طولكرم.

وأضاف النادي أن الاحتلال اعتقل 4 مقدسيين من بلدة العيسوية بينهم أسرى محررون، ومواطنين اثنين من رام الله ومواطنا من الخليل.

في سياق آخر، أتلفت قوات الاحتلال بسطات الخضار والفواكه على معبر وادي الخليل "ميتار" جنوب بلدة الظاهرية في محافظة الخليل، حيث تعتبر هذه البسطات مصدر الدخل الوحيد لأصحابها.

وفي قطاع غزة، توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية لمسافة محدود شرق قرية حجر الديك إلى الشمال الشرقي من مخيم البريج وسط القطاع.

وقال شهود عيان إن خمسة جرافات عسكرية توغلت لمسافة محدودة انطلاقا من بوابة النسر شرق حجر الديك وتقوم بأعمال تسوية وتجريف في المكان.

وفي سياق متصل، أطلقت الزوارق الحربية النار صوب مراكب الصيادين شمال غرب مدينة غزة دون الإعلان عن وقوع إصابات.