تركيا: جميع مواقع المراقبة التابعة لنا في سوريا ستظل قائمة وسنواصل دعمها

قال إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة التركية يوم الأربعاء إن جميع مواقع المراقبة التركية في سوريا، والتي أقيمت بموجب اتفاق مع روسيا وإيران، ستظل قائمة وإن أنقرة ستواصل تقديم الدعم لها.

وتعرض رتل عسكري تركي كان متوجها لأحد مواقع المراقبة قرب بلدة خان شيخون في محافظة إدلب يوم الاثنين لقصف يشتبه بأن القوات الحكومية السورية هي من نفذته. ونددت دمشق بما قالت إنها محاولة تركية لإنقاذ المعارضة المنهزمة.

وقال كالين للصحفيين بعد اجتماع وزاري إن الرئيس رجب طيب أردوغان سيجري اتصالات هاتفية مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في الأيام المقبلة لبحث التطورات في سوريا.

وأضاف أن جدولا تم الاتفاق عليه مع الولايات المتحدة بشأن المنطقة الآمنة المزمعة إلى الشرق من نهر الفرات في سوريا سيُنفذ تدريجيا في الأسابيع المقبلة، وقال إن القوات التركية والأمريكية ستبدأ دوريات مشتركة في المنطقة ”قريبا“.

وفي واشنطن، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن وزير الدفاع مارك إيسبر تحدث مع نظيره التركي يوم الأربعاء وإن الآلية الأمنية في شمال شرق سوريا ستنفذ في ”مراحل محددة“.

وجاء في بيان للبنتاجون أن إيسبر ووزير الدفاع التركي خلوصي أكار ”أكدا عزمهما على اتخاذ خطوات عاجلة ومنسقة لتنفيذ إطار العمل‭‭‭ ‬‬‬مثلما اتضح من خلال إقامة مركز التنسيق المشترك في تركيا“.