السودان: ارتفاع مناسيب النيل الأزرق بعد هطول أمطار غزيرة

حذرت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية، في بيانها اليومي، من أن صور الأقمار الاصطناعية للساعات الأخيرة من يوم أمس 21 أغسطس، أظهرت هطول أمطار غزيرة فوق 50 مم في حوض العطبراوي (نهر عطبرة) عند الحدود وداخل السودان لكل من النيل الأزرق والدندر والرهد، ما قد يسبب في حدوث فيضانات خاطفة والسيول وجريان الخيران.

وقالت اللجنة، في بيانها اليوم، إن متوسط الأمطار في أعلى حوض النيل الأزرق في أيام 19 و20 و21 أغسطس ستؤدي لارتفاع في وارد محطة الديم عند الحدود السودانية - الإثيوبية ليوم غد الأحد؛ ليكون في حدود 625 مليون متر مكعب، مشيرة إلى أن تنبؤات المناسيب ليوم غد الأحد ستكون على النحو التالي:

قطاع: الدمازين – سنار سيشهد ارتفاعاً في حدود 3 سم.

قطاع: سنار- الخرطوم سيشهد استقرارا.

قطاع: الخرطوم - عطبرة سيشهد استقراراً.

قطاع: خشم القربة - عطبرة سيشهد انخفاضا في حدود 10 سم.

قطاع: عطبرة - سد مروي سيشهد ارتفاعاً في حدود 3 سم.

قطاع: سد مروي - الدبة سيشهد استقراراً.

قطاع: الدبة - دنقلا سيشهد ارتفاعاً في حدود 3 سم.

وتوقعت لجنة الفيضانات أن تكون مناسيب النيل في المحطات الرئيسية لليوم السبت ويوم غد الأحد ويوم بعد غد الاثنين مرتفعا.

وأوضحت أن مدينة ود مدني سجلت اليوم السبت 20.10 متر ويتوقع أن تسجل غدا الأحد 19.99 متر ويوم بعد غد الاثنين 19.94 متر، فيما كان أعلى منسوب سجلته محطة مدني 21 متر في أغسطس 1946.

ومحطة الخرطوم سجلت اليوم السبت 17.10 متر ويتوقع أن تسجل غدا الأحد 17.06 متر، والاثنين 17.00 متر، بينما كان أعلى منسوب سجلته الخرطوم 17.26 متر في سبتمبر من العام الماضي.

ومحطة شندي سجلت اليوم السبت 17.89 متر ويتوقع أن تسجل غدا الأحد 17.83 متر ويوم الاثنين 17.80 متر، مقارنة بأعلى منسوب 18.07 متر، سجل أيضا في أغسطس من العام الماضي.

ومحطة عطبرة سجلت اليوم 16.23 متر ويتوقع أن تسجل غداً 16.17 متر ويوم الاثنين 16.18 متر، وكانت عطبرة سجلت أعلى منسوب لها 16.64 متر في أغسطس 2001.

ومحطة دنقلا سجلت اليوم 15.16 متر ويتوقع أن تسجل غدا الأحد 15.20 متر ويوم الاثنين 15.18 متر، وكان أعلى منسوب سجلته دنقلا 15.93 متر في أغسطس 2001.

ودعت لجنة الفيضانات الجهات المختصة والمواطنين اتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.