باكستان تسجل 586 إصابة و10 حالات وفاة بفيروس كورونا

سجلت باكستان، اليوم السبت، 586 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في عموم البلاد إلى 292 ألفا و174 حالة إصابة.

وذكرت قناة (جيونيوز) الباكستانية، أنه تم تسجيل 10 حالات وفاة أيضا ناجمة عن الإصابة بالفيروس؛ ما يرفع الحصيلة الإجمالية لحالات الوفاة المتعلقة بالفيروس إلى 6 آلاف و231 حالة وفاة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.