طائرات حربية إسرائيلية تشن غارات على قطاع غزة

قالت مصادر فلسطينية إن طائرات حربية إسرائيلية شنت مساء السبت غارات على قطاع غزة بعد تظاهرات حدودية لأول مرة منذ وقف مسيرات العودة نهاية 2019، وأسفرت عن إصابة أكثر من 40 فلسطينيا وجندي إسرائيلي واحد بجروح.

وذكرت المصادر أن الغارات استهدفت موقعي تدريب تابعين لحركة "حماس" في وسط وشمال قطاع غزة سمع على أثرها دوي انفجارات دون أن يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وذكرت وزارة الصحة في بيان صحفي أن من بين المصابين 22 طفلا فيما وصفت حالة اثنين بأنها خطيرة إحداهما لطفل (13 عامًا) برصاصة في رأسه.

وقالت مصادر فلسطينية إن الجيش الإسرائيلي أطلق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين شبان قرب السياج الأمني شرقي مدينة غزة.

واعتبرت المتحدث باسم حركة "حماس" حازم قاسم أن "الاستهداف المتعمد من جيش الاحتلال للمدنيين المشاركين في المظاهرات السلمية على حدود غزة، يعكس السلوك الإرهابي لهذا الجيش الهمجي".

وذكر قاسم في بيان صحفي أن "إصابة أكثر من 22 طفلا برصاص جيش الاحتلال وأكثر من 20 متظاهرا مدنيا، يمثل قمة البلطجة التي يمارسها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني".

وأضاف أن "هذه الجرائم الإسرائيلية لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا إصراراً على مواصلة نضالنا المشروع حتى تحقيق أهدافنا بالتحرير والعودة".

في المقابل أعلنت مصادر إسرائيلية عن إصابة جندي إسرائيلي من وحدة حرس الحدود بجراح حرجة في المواجهات التي دارت مع الشبان الفلسطينيين شرق قطاع غزة.

وذكرت المصادر أن الجيش قرر دفع المزيد من قواته ونشر المزيد من بطاريات القبة الحديدية في جنوب إسرائيل تحسبا لاحتمال التصعيد في قطاع غزة.

وعقب الاحتجاجات أكدت الفصائل الفلسطينية على ضرورة الضغط على إسرائيل "حتى تتوقف عن عدوانها وابتزازها وحصارها لقطاع غزة".

وجاء في بيان للفصائل "نقول للوسطاء الذين بدأوا اتصالاتٍ مكثفةً لوقف الفعاليات الشعبية، إن شعبنا لن يتراجع عن الدفاع عن حقوقه الوطنية، وإن غزة ستبقى تدافع عن دورها الوطني وحقها في الحياة الكريمة الحرة في كل المجالات".

وأضافت "ما عليهم (الوسطاء) سوى الضغط على الاحتلال ليتوقف عن عدوانه وابتزازه وحصاره لقطاع غزة".

وجرت الاحتجاجات قرب السياج الحدودي مع إسرائيل بدعوة من الفصائل الفلسطينية على أطراف شرق مدينة غزة في الذكرى السنوية 52 لإحراق المسجد الأقصى على يد يهودي وللتنديد بتشديد حصار إسرائيل على القطاع.

وكانت الهيئة العليا لمسيرات العودة أوقفت نهاية عام 2019 التظاهرات قرب السياج الحدودي مع إسرائيل التي كانت مخصصة للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع.

وجرى وقف المسيرات في حينه في إطار تفاهمات عبر وساطة مصر والأمم المتحدة وقطر بإدخال تسهيلات على الحصار الإسرائيلي على غزة.