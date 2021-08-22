تركيا تسجل أكثر من 19 ألف إصابة جديدة بكورونا و232 وفاة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سجلت تركيا، اليوم السبت، 232 وفاة إلى جانب 19 ألفا و351 إصابة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن معطيات وزارة الصحة، أن تم إجراء 282 ألفا و857 اختبارا للكشف عن كورونا في عموم البلاد.

كما شهدت تركيا شفاء 13 ألفا و163 شخصا من الإصابة بالفيروس.

وبخصوص التطعيم ضد كورونا، بلغت نسبة التلقيح بالجرعة الأولى للفئة العمرية فوق 18 عاما، 78ر73%، والجرعة الثانية 33ر56%.

وتم إجراء 383 ألفا و910 عمليات تطعيم في آخر أربع وعشرين ساعة، ليرتفع إجمالي الجرعات إلى 88 مليونا و443 ألفا و350.