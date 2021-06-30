 الإفتاء: «الخروج من المنزل دون إذن الزوج» من سلوكيات الزوجة الناشز - بوابة الشروق
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الإفتاء: «الخروج من المنزل دون إذن الزوج» من سلوكيات الزوجة الناشز


نشر في: الأحد 22 أغسطس 2021 - 6:16 م | آخر تحديث: الأحد 22 أغسطس 2021 - 6:16 م

ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال بطلب فتوى بشأن: «تعريف الزوجة الناشز؟»

وقد ردت الإفتاء من قسم الفتاوى الإلكترونية على الموقع الرسمي لدار الإفتاء، موضحًة أنها من لا تُطيع زوجها فيما يجب عليها طاعته فيه شرعًا؛ كالخروج من المنزل بغير إذنه لغير حاجة، والامتناع عنه قصدًا بغير عذرٍ، ونحو ذلك.

وكان نص الرد: «الزوجة الناشز هي من لا تُطيع زوجها فيما يجب عليها طاعته فيه شرعًا؛ كالخروج من المنزل بغير إذنه لغير حاجة، والامتناع عنه قصدًا بغير عذرٍ، ونحو ذلك.
والنشوز مُحرَّمٌ شرعًا، ويترتب عليه سقوطُ حق الزوجة في النفقة والسكنى، وجوازُ تأديب زوجها لها بما يردها عن نشوزها بما جرى به العرف حتى ترجع عن النشوز؛ قال تعالى: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾ [النساء: 34].».

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