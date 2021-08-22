فابريزو رومانو يكشف سبب جلوس رونالدو على مقاعد بدلاء يوفنتوس

قال فابريزو رومانو مراسل سكاي سبورتس الإيطالية، إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، هو من طلب الجلوس على مقاعد بدلاء فريقه ضد أودينيزي.

وبدأ يوفنتوس مواجهة أودينيزي في الجولة الأولى من الكالتشيو من دون رونالدو.

وكتب رومانو عبر حسابه الرسمي على "تويتر":« سيكون كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء مع أودينيزي ويوفنتوس، لقد كان طلبًا دقيقًا من كريستيانو لأنه يأمل في إيجاد حل في السوق في الأيام المقبلة».

ولا يزال موقف البرتغالي رونالدو مبهما من البقاء في يوفنتوس، حيث نشر اللاعب قبل أيام بيانا ينتقد من خلاله الشائعات التي لاحقته في سوق الانتقالات الحالي، دون أن يؤكد بقاءه رفقة البيانكونيري.

ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة تحديد الموقف النهائي لرونالدو إما بالبقاء رفقة اليوفي أو الرحيل لتحد جديد.