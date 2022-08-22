 بالصور.. لقاء خماسي أخوي في العلمين لقادة مصر والإمارات والأردن والعراق والبحرين - بوابة الشروق
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بالصور.. لقاء خماسي أخوي في العلمين لقادة مصر والإمارات والأردن والعراق والبحرين

لقاء خماسي أخوي في العلمين لقادة مصر والإمارات والأردن والعراق والبحرين<br/>
لقاء خماسي أخوي في العلمين لقادة مصر والإمارات والأردن والعراق والبحرين

نشر في: الإثنين 22 أغسطس 2022 - 8:45 م | آخر تحديث: الإثنين 22 أغسطس 2022 - 8:54 م

عقد اليوم لقاء خماسي أخوي جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وكلا من ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وأعرب السيسي، عن التقدير والمودة التي تكنها مصر قيادةً وشعبا للأواصر التاريخية الوثيقة التي تجمعها بأشقائها من الدول العربية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي رحب بزيارة ضيوف مصر الكرام في لقاء أخوي خاص، معربا عن التقدير والمودة التي تكنها مصر قيادةً وشعبا للأواصر التاريخية الوثيقة التي تجمعها بأشقائها من الدول العربية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بين الزعماء بشأن تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية والاستغلال الأمثل لجميع المجالات المتاحة لتعزيز التعاون بينهم.

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