أعلنت أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، أنّ قواتها دخلت قرية روبوتين الاستراتيجية جنوب شرقي البلاد، ما قد يشكل تقدما كبيرا في هجومها المضاد ضد القوات الروسية.

ونقلت وكالة «رويترز» عن نائبة وزير الدفاع هانا ماليار، قوله إن الجنود الأوكرانيين ينظمون إجلاء المدنيين بعد دخولهم إلى روبوتين، لكنهم ما زالوا يتعرضون لإطلاق النار من القوات الروسية.

وكتب قائد القوات الأوكرانية في الجنوب، الجنرال أولكسندر تارنافسكي، في «تليجرام»، تحت صورة جندي داخل دبابة: «جنودنا في قرية روبوتين».

وتقع القرية على بعد 10 كيلومترات إلى الجنوب من بلدة أوريخيف على خط المواجهة في منطقة زابوريجيا، على طريق مهم باتجاه توكماك، وهي محور للسكك الحديدية والطرق البرية تسيطر عليه روسيا.

ومن شأن استعادة السيطرة على توكماك أن يكون علامة فارقة، إذ تضغط القوات الأوكرانية جنوبا باتجاه بحر آزوف في إطار حملة عسكرية تهدف إلى تقسيم القوات الروسية، وفق الوكالة.