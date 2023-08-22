قوات الكوماندوز الباكستانية تنقذ أول طفل بعد استئناف عمليات إنقاذ أشخاص من عربة تلفريك مكسورة

صرح مسؤولون باكستانيون، اليوم الثلاثاء، بأن قوات الكوماندوز الباكستانية تمكنت من إنقاذ طفل، وهو الأول من بين ثمانية أشخاص علقوا لمدة 11 ساعة بين السماء والأرض داخل عربة تلفريك مكسورة في إقليم جبلي.



وجلبت مروحية عسكرية الطفل إلى مكان آمن ولا تزال العملية جارية من أجل إنقاذ طفل آخر، وفقا لما قاله مسؤول الشرطة المحلية طاهر أيوب.



وأفاد مسؤول الشرطة المحلية بأن ستة أطفال ومعلمين اثنين عالقين داخل العربة. ويقوم رجال الكوماندوز بإنقاذ الأشخاص العالقين واحدا تلو الآخر.



ومن المرجح الآن أن تكتمل عملية الانقاذ قبل حلول الظلام.