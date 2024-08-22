 اتحاد عمال صناعة السيارات يطالب الحزب الديمقراطي بالسماح لفلسطيني أمريكي بالتحدث في شيكاجو - بوابة الشروق
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اتحاد عمال صناعة السيارات يطالب الحزب الديمقراطي بالسماح لفلسطيني أمريكي بالتحدث في شيكاجو

وكالات
نشر في: الخميس 22 أغسطس 2024 - 8:15 م | آخر تحديث: الخميس 22 أغسطس 2024 - 8:15 م

طالب اتحاد عمال صناعة السيارات في الولايات المتحدة بمنح فرصة لمتحدث فلسطيني أمريكي في اليوم الأخير للمؤتمر الوطني الديمقراطي، بعدما قال مندوبو مجموعة التصويت "غير الملتزم"، الذي يعبر عن الأصوات الرافضة للدعم الأميركي لإسرائيل في الحرب، إن اللجنة الديمقراطية رفضت طلبهم بتخصيص وقت لمتحدث فلسطيني أمريكي، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وقال الاتحاد على منصة (إكس): "إذا كنا نريد إنهاء الحرب في غزة، فلا يجب أن ندفن رؤوسنا في الرمال ونتجاهل أصوت الفلسطينيين الأمريكيين في الحزب الديمقراطي".

وتابع: "إذا أردنا السلام، إذا أردنا ديمقراطية حقيقية، وإذا كنا نريد أن نفوز في هذه الانتخابات، فيجب على الحزب السماح لمتحدث فلسطيني أمريكي بأن يُسمع على منصة المؤتمر الديمقراطي الليلة".

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