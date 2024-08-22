محافظ المنيا يشهد فعاليات قافلة طبية مجانية شاملة بمركز مغاغة

شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، صباح اليوم، فعاليات القافلة الطبية المجانية الشاملة التي ينظمها أحد الأحزاب السياسية بالتنسيق مع مديرية الصحة، بمقر "مدرسة الشهيد مصطفى العطار الإعدادية بنات" بمركز مغاغة.

يأتي ذلك في إطار المشاركة في الجهود الرامية لرفع العبء عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم الصحية والاجتماعية التي تعينهم على متطلبات حياتهم المعيشية الضرورية.

أوضح المحافظ أن الاهتمام بالقطاع الصحي يأتي ضمن أولويات الدولة المصرية، لا سيما بعد توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطاباته بضرورة الارتقاء بالقطاع الصحي كأحد أبرز الملفات التي تخدم المواطن المصري، مؤكداً دعمه المستمر لكافة مبادرات الصحة العامة والقوافل الطبية والعلاجية بما يسهم في الارتقاء بشكل ومضمون المنظومة الصحية داخل المحافظة.

كما ثمن محافظ المنيا الدور المجتمعي للأحزاب في مشاركة الأجهزة التنفيذية لتقديم الخدمات التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين، إيماناً منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم معهم. يأتي ذلك في إطار سعي الدولة لتغيير حياتهم للأفضل، خاصة في مجال رفع مستوى الخدمة الطبية والمشاركة في المبادرات التي تستهدف المناطق والقرى الأكثر احتياجًا.

وحرص اللواء كدواني على اللقاء بعدد من المواطنين للتعرف على مدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة من خلال القافلة، بجانب الاستماع لمطالبهم وشكواهم.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم تخصصات: "الباطنة - الأنف والأذن - العظام - المسالك - الجلدية - الجراحة - القلب - المخ والأعصاب - النفسية والعصبية - السمعيات - معمل تحاليل - صيدلية"، حيث يتم توقيع الكشف الطبي بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين. كما يشارك فيها مستشفيات ومراكز طبية على أعلى مستوى.

وعلى هامش الزيارة، تفقد المحافظ معرضًا للمستلزمات والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة لطلاب المدارس بمختلف المراحل الدراسية، وذلك لرفع الأعباء الاقتصادية عن المواطن، وتوفير احتياجات الأسرة من مستلزمات دراسية بأسعار مناسبة، والتخفيف عن كاهل أولياء الأمور مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد للحد من غلاء الأسعار والتصدي لجشع بعض التجار.

رافق المحافظ خلال الزيارة إيهاب عبد العظيم، عضو مجلس النواب، والدكتور محمد حلمي، رئيس مركز مغاغة.