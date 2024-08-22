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أفادت مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، أن وزارة الدفاع اليابانية تعتزم تقديم طلب ميزانية للعام المالي 2025 بقيمة إجمالية قياسية تبلغ 9ر8498 مليار ين.

وسيتضمن طلب الميزانية مخصصات مالية لإنشاء وحدة للحرب السيبرانية والإليكترونية في قوات الدفاع الذاتي البحرية ووحدة عمليات فضائية في قوات الدفاع الذاتي الجوية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليابانية "جيجي".

وكانت الحكومة قد خصصت الفترة المالية الممتدة من 2023 إلى 2027 كفترة لتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد بشكل جذري وتخطط لتوفير حوالي 43 تريليون ين على مدى السنوات الخمس، منها 9ر8 تريليون ين للسنة الأخيرة.

وفي السنة المالية 2025، وهي السنة الثالثة من الفترة، ستسعى الوزارة إلى الحصول على 2ر323 مليار ين لمشروع لكوكبة الأقمار الصناعية و30 مليار ين لإجراء أبحاث بخصوص نظام لإطلاق الصواريخ العمودي من الغواصات.