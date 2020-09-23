واشنطن بوست: البنتاجون استخدم أموال الضرائب المخصصة لمكافحة «كورونا» في الإنفاق العسكري

كشفت صحيفة أمريكية النقاب عن قيام وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بتخصيص المال لتصنيع أجزاء من محرك نفاث وسترات واقية وزي رسمي، وذلك بالمال المخصص لشراء معدات طبية وأقنعة وسترات واقية للوقاية من فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19".

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم الثلاثاء، بأن التغييرات تشير إلى أن أموال دافعي الضرائب التي تُستَخدَم في القضاء على فيروس كورونا المستجد، الذي قتل نحو 200 ألف أمريكي استُخدِمَت بدلاً من ذلك في تصحيح الثغرات في موازنة الدفاع لشراء المعدات العسكرية.

وتم تمرير قانون الرعاية في وقت سابق من العام الحالي، الذي منح المال لوزارة الدفاع ليُستخدَم في "المنع والاستعداد للرد على فيروس كورونا"، لكن بعد مضي أسابيع قليلة بدأت وزارة الدفاع في إعادة تقييم كيفية صرف هذا المال بطريقة مثلت ابتعادا عن هدف المال المخصص من جانب الكونجرس الأمريكي.

واستُخدِم المال في الإنفاق العسكري على الرغم من إعلان مسؤولو وزارة الصحة الأمريكية عن فجوات تمويلية في التعامل مع فيروس كورونا.

وقال روبرت ريدفيلد، مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية، أمام لجنة الاستماع في مجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع الماضي، إن الولايات الأمريكية تحتاج بشدة إلى 6 مليارات دولار لتوزيع المصل اللازم للوقاية من المرض بداية من العام القادم.

وستحتاج المستشفيات الأمريكية إلى أقنعة من أنواع "إن-95" لمواجهة الفيروس لكن هذه الحالات كان من المفترض أن يتم إستخدام هذا المال في معالجة هذه المشاكل.

وتأتي هذه الأموال التي تصل إلى مليار دولار في إطار المبلغ المخصص للتعامل مع الطوارئ التي تصل إلى 3 تريليونات دولار، والتي وافق الكونجرس على إنفاقها في وقت سابق من العام الحالي للتعامل مع هذه الأزمة.