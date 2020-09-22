أعربت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، عن سعادتها بصحبة الشباب الدارسين بالخارج، مشيرًا إلى أنهم بدأوا يرون أنهم يستطيعون لقاء مسؤولين من الدولة ويسألونهم.

وأضافت مكرم، خلال تصريحات لبرنامج «خبر اليوم»، المذاع عبر فضائية «ON E»، مساء أمس الاثنين، أن هؤلاء الشباب يستطيعون الحديث على لسان مصر في الخارج، مؤكدة أنهم «سفراء وجنود الدولة».

من جانبه أشار الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أنه استعرض أمام هذه النخبة المتميزة استراتيجية الوزارة وبعض المشروعات التي تسعى لإنجازها والمبادرات التي تعمل على تنفيذها.

وأعرب عن تفاؤله بعد لقاء المصريين الدارسين بالخارج، قائلًا: «ازداد يقيني في مستقبل شباب مصر وأملي فيما يحققه الشباب من نجاح نصبو إليه جميعًا لبلدنا العظيم».

واستقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أمس الأحد، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، يرافقها وفد شبابي من الدارسين بالخارج، المتواجدين في مصر حاليًا، للتعرف على التطور الذي وصلت إليه الدولة المصرية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.