تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارًا.

وأضافت «الأرصاد»، في بيان أصدرته، مساء امس الاثنين، أنه من المتوقع أن يسود ليلًا طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

الصغرى العظمى

القاهرة 23 34

بورسعيد 26 30

الإسكندرية 24 30

شرم الشيخ 30 39

أسوان 28 43

كاترين 20 30

الإسماعيلية 22 35