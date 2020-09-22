 الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة رطب على غالبية الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 34 - بوابة الشروق
الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 7:43 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة رطب على غالبية الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 34

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

نشر في: الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 - 6:47 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 - 6:47 ص

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارًا.

وأضافت «الأرصاد»، في بيان أصدرته، مساء امس الاثنين، أنه من المتوقع أن يسود ليلًا طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:
الصغرى العظمى
القاهرة 23 34
بورسعيد 26 30
الإسكندرية 24 30
شرم الشيخ 30 39
أسوان 28 43
كاترين 20 30
الإسماعيلية 22 35

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك