عودة أسعار النفط إلى الارتفاع بعد تراجع كبير في المخزون الأمريكي

عاودت أسعار العقود الآجلة للنفط الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الأربعاء بعد تراجعها أمس، على خلفية تقرير بشأن تراجع كبير في المخزون الأمريكي، في الوقت الذي ضخ فيه بنك الشعب (البنك المركزي) الصيني المزيد من السيولة النقدية في النظام المصرفي لتهدئة المخاوف بشأن تداعيات الانهيار المحتمل لشركة التطوير العقاري العملاقة إيفرجراند.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي، بنسبة 4ر1% ليتجاوز 71 دولار للبرميل، في الوقت الذي أظهر فيه تقرير دوري صدر عن معهد البترول الأمريكي أمس تراجع مخزون النفط الخام لدى الولايات المتحدة بأكثر من 6 ملايين برميل الأسبوع الماضي. ومن المنتظر صدور بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الرسمية للمخزون الأمريكي في وقت لاحق من اليوم، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وارتفع سعر خام غرب تكساس في بورصة نيويورك للسلع صباح اليوم بنسبة 3ر1% إلى 43ر71 دولار للبرميل تسليم تشرين ثان/نوفمبر المقبل. وارتفع سعر خام برنت القياسي للأسواق العالمية بنسبة 2ر1% إلى 25ر75 دولار للبرميل تسليم تشرين ثان/نوفمبر المقبل.