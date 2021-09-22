محمد صادق: الجمهور سيشاهد هشام ماجد بشكل جديد بفيلم «بضع ساعات في يوما ما»

قال الكاتب محمد صادق أنه يتعاون مع المخرج عثمان أبو لبن، في تحويل روايته «بضع ساعات في يوما ما»، إلى فيلم سينمائي، وأن أحداثه تدور في خلال 8 ساعات تبدأ من الثانية عشر بعد منتصف الليل، وأن قصة الفيلم تتعاقب على عدد من الأبطال، ومن المقرر أن يبدأ تصوير الفيلم في مطلع عام 2022.

وكشف «صادق» في تصريح خاص لـ«الشروق»، عن التعاقد من هشام ماجد وهدى المفتي حتى الآن، وسيتم التعاقد مع عدد من الأبطال في الأيام القادمة، مؤكدا أن الجمهور سيشاهد هشام ماجد بشكل مختلف تماما عما هو معتاد عليه، حيث سيقدم عملا تراجيديا، مشيرا إلى ثقته في أن المشاهدين سيتقبلون الشكل الجديد الذي سيشاهدو به هشام.

وكان صرح الكاتب محمد صادق، بأن الجزء الثاني من فيلم «هيبتا» والذي يحمل إسم «المناظرة الأخيرة»، سيكون مفاجأة للجمهور، وأن القصة ستكون منفصلة ومختلفة عن قصة الجزء الأول بأبطال مختلفين.

وأشار إلى أن الفيلم به تحد كبير له ولصناعه، لذلك هم حرصين على أن يحصل الفيلم على الوقت الكافي وما يزيد عنه للتحضير للتصوير، مؤكدا أن التصوير من المقرر له أن يبدأ بنهاية العام الحالي، ووعد الجمهور بأنه سيشاهد شيئا جديدا يعجب به ويتعلق به أكثر من الجزء الأول.

ويأتي الجزء الثاني من فيلم «هيبتا»، بعد 5 سنوات من الجزء الأول، ويحمل إسم «المناظرة الأخيرة»، وهو قصة محمد صادق، وسيناريو وحوار محمد جلال ومحمد صادق، وشارك في الكتابة نورهان أبو بكر، ومن إخراج هادي الباجوري.

وحمل الجزء الأول من «هيبتا»، إسم «المحاضرة الأخيرة»، وهو من بطولة ماجد الكدواني، عمرو يوسف، أحمد مالك، أحمد داود، شيرين رضا، جميلة عوض، ياسمين رئيس، دينا الشربيني، نيللي كريم، أنوشكا، سلوى محمد علي، أحمد بدير، كندة علوش، هاني عادل، مروة جبريل، علي الطيب، منة سماحة، محمد فراج، بسمة ياسر، آية سماحة، جوليا شواشي، وقصة محمد صادق، وسيناريو وحوار وائل حمدي، وإخراج هادي الباجوري.