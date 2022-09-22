الصين تعرب عن مخاوفها بشأن دعم السيارات الكهربائية في أمريكا

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قالت المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية شو جيويه تينج، في إيجاز دوري، إن الصين لديها مخاوف إزاء الدعم "التمييزي" للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شو القول إنه يشتبه في أن الدعم يمثل انتهاكا لقواعد منظمة التجارة العالمية.

وسوف تعمل الصين على تقييم الإجراءات الأمريكية التالية واتخاذ تدابير لضمان مصالحها القانونية عند الضرورة.

وحثت شو أيضا الولايات المتحدة على عدم استغلال فحوصات الأمن الوطني في الاستثمار الأجنبي. وقالت إن توسيع مثل تلك الفحوصات سوف يضر بدول أخرى وبالولايات الأمريكية نفسها.

وبشكل منفصل، أبدت الصين استعدادها لتوثيق العلاقات الاقتصادية والتجارية مع ألمانيا وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي.

وارتفع الاستثمار الصيني المباشر غير المالي المتجه للخارج بنسبة 7.2% على أساس سنوي إلى 492.8 مليار يوان في فترة يناير – أغسطس، بحسب الوزارة.