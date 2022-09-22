أبو الغيط يدعو رئيسة كوسوفو لإعادة النظر في وضع سفارة بلادها بالقدس المحتلة

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، رئيسة كوسوفو "فيوزا عثماني" لإعادة النظر في وضع سفارة بلادها في القدس المحتلة.

جاء ذلك في بيان للجامعة العربية خلال استقبال أبو الغيط، اليوم الخميس، رئيسة كوسوفو "فيوزا عثماني"، بمقر بعثة جامعة الدول العربية بنيويورك، على هامش أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد أبو الغيط - خلال اللقاء - أن الموقف الذي اتخذته الادارة السابقة لكوسوفو بافتتاح سفارة في القدس في عام 2021 - وأن كان قرارا سياديا من جانب الدولة - إلا أننا "نعتبره يُمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الذي يعتبر القدس مدينة تحت الاحتلال ولا يُقر بها عاصمةً لإسرائيل".

وناشد أبو الغيط ،رئيسة كوسوفو ضرورة إعادة النظر في هذا القرار الذي "نري أنه لا يخدم هدف تحقيق السلام الشامل في المنطقة، كما لا يعكس عُمق العلاقات التي تجمع عدداً من الدول العربية بشعب كوسوفو".

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي بأن أبو الغيط استمع للشرح الذي قدمته رئيسة كوسوفو حول مساعي بلادها للحصول على مزيد من الاعتراف الدولي وعلاقاتها الدولية والاقليمية.