ناجلسمان يقترب بقوة من منصب المدير الفني لمنتخب ألمانيا

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم عقد مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، وسط تكهنات بإمكانية الإعلان رسميا خلاله عن تعيين جوليان ناجلسمان، مديرا فنيا لمنتخب ألمانيا.

وذكر الاتحاد الألماني لكرة القدم أنه يريد تقديم تقرير عن اجتماعات اليوم للجانه التي ينبغي الحصول على موافقتها على تعيين ناجلسمان المحتمل في منصب المدير الفني لمنتخب (الماكينات).

وكشفت صحيفة (بيلد) ومجلة (كيكر) الألمانيتان أن مسؤولي كرة القدم بألمانيا توصلوا لاتفاق مع ناجلسمان لتدريب الفريق حتى بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، المقررة في ألمانيا صيف العام القادم، خلفا للمدرب المقال هانسي فليك.

وأكد اتحاد الكرة الألماني وجود محادثات مع ناجلسمان، ويُعتقد على نطاق واسع أن اللجان لن تكون عقبة في طريق التوصل لاتفاق نهائي ورسمي معه، رغم التقارير التي تشير لحصول مدرب بايرن ميونخ الألماني السابق على 400 ألف يورو (428 ألف دولار) شهريا من خزينة اتحاد الكرة الألماني، الذي يعاني من ضائقة مالية.

والتقى ناجلسمان مع بيرند نويندورف، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، ورودي فولر، المدير الرياضي، الذي يعد أبرز المؤيدين لتولي المدرب الشاب - 36 عاما - تدريب المنتخب الفائز بكأس العالم 4 مرات.

وتردد أيضا أن هانز يواخيم فاتسكه، نائب رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم ورئيس مجلس الإشراف على الدوري الألماني لكرة القدم، وافق على تعيين ناجلسمان مديرا فنيا لمنتخب ألمانيا لمدة 10 أشهر.

وأشار بعض النقاد إلى أنهم كانوا يفضلون مدربا أكثر حنكة من ناجلسمان، لكن هذا الأمر تضاءل منذ الإعلان عن التوصل لاتفاق مبدئي، وفقا لتقارير إخبارية، أول أمس الثلاثاء.

لكن الرأي العام الألماني لا يزال متشككا، حيث أظهر استطلاع رأي أجراه معهد "يوجوف"، في وقت سابق اليوم الخميس أن 33% فقط من أبناء الشعب الألماني يوافقون على أن يصبح ناجلسمان المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول.

وأبدى 18% من المشاركين في الاستطلاع رفضهم لتولي ناجلسمان المنصب خلفا لهانسي فليك، بينما أكد 24 % من المشاركين أنهم لا يعرفون من الأساس المدير الفني السابق لبايرن ميونخ.

وجرى الاستطلاع أمس الأربعاء وشارك به 2277 شخصا فوق سن الـ18.

وكان الاتحاد الألماني لكرة القدم قرر إقالة فليك في 10 سبتمبر الجاري، بعدما حقق منتخب ألمانيا 4 انتصارات فقط في مبارياته الـ17 الأخيرة بمختلف المسابقات، والتي كان من بينها خروجه للنسخة الثانية على التوالي من مرحلة المجموعات ببطولة كأس العالم في قطر العام الماضي، علما بأن الفريق تلقى 4 هزائم في آخر 5 لقاءات لم يحقق خلالها أي انتصار.

وفاز المنتخب الألماني 2 / 1 على نظيره الفرنسي وديا، وذلك بعد يومين فقط من إقالة فليك، تحت قيادة مؤقتة من المهاجم السابق رودي فولر، الذي بدا غير مستعد للبقاء لفترة أطول على رأس الطاقم الفني الفريق.

وبات يتعين على المدرب الجديد إعادة البريق سريعا للمنتخب الألماني حيث يتبقى وقت ضئيل قبل انطلاق منافسات كأس الأمم الاوروبية المقبلة، حيث يلعب الفريق المباراة الافتتاحية للمسابقة القارية في 14 يونيو 2024 بمدينة ميونخ.

وكشف اتحاد الكرة الألماني أنه يريد تعيين المدرب الجديد قبل مباراتي الفريق الوديتين أمام الولايات المتحدة في هارتفورد يوم 14 أكتوبر القادم، وضد المكسيك بعدها بثلاثة أيام في فيلادلفيا.

ومن المقرر أن تلعب ألمانيا بعد ذلك ضد النمسا وديا في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، كما تخوض مباراة أخرى ودية ستكون من المحتمل أمام المنتخب التركي.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الفريق الذي سيسافر إلى الولايات المتحدة في أوائل الشهر القادم، وقبل ذلك سيتعين على ناجلسمان أيضا زيارة الاتحاد الألماني لكرة القدم لتقديم نفسه، ربما في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.