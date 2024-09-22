قائد بالجيش الإسرائيلي: ألحقنا ضررا كبيرا بحزب الله ومستعدون لشن هجمات إضافية

قال قائد القيادة الشمالية في جيش الاحتلال الإسرائيلي اللواء أوري جوردين، إن «تل أبيب ألحقت ضررًا كبيرًا بحزب الله اللبناني، وستواصل تعميق هذا الضرر».

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها جوردين، خلال اجتماعه مع رؤساء السلطات في الشمال، وفقًا لتدوينات نشرها جيش الاحتلال عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأحد.

وشهد الاجتماع تقييمًا للوضع الحالي والاستعدادات لتوسيع جبهة القتال، إذ أكد قائد القيادة الشمالية أن القوات في حالة استعداد عالٍ لخطط شن هجمات إضافية على حزب الله.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، غارات جوية واسعة ضد مواقع لحزب الله وقاذفات صواريخ، ما أدى لتدمير أكثر من 400 منصة إطلاق صواريخ تابعة للحزب، بحسب ما ورد عن الجيش.

من جانبه قال حزب الله اللبناني، إنه «استهدف قاعدة ومطار رامات ديفيد جنوب شرق حيفا بعشرات الصواريخ من طراز فادي 1 وفادي 2، ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت مختلف ‏المناطق اللبنانية والتي أدت إلى سقوط العديد من المدنيين».

وصرح صباح الأحد، أنه «ِقصف مُجمعات للصناعات العسكرية ‏في منطقة زوفولون شمال ‏مدينة حيفا بعشرات الصواريخ من نوع فادي 1 وفادي 2 والكاتيوشا».

وأضاف في بيان، أن هذه الضربات هي «رد أولي على ‏المجزرة الوحشية التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في مختلف المناطق اللبنانية يومي الثلاثاء والأربعاء».