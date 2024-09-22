أحمد شكري: كفة الأهلي أرجح من الزمالك في السوبر الإفريقي

قال أحمد شكري، لاعب منتخب مصر والأهلي السابق، إنه تعرض لظلم كبير خلال مسيرته الكروية، من بعض المدربين، مؤكدا أنه تأثر بكثرة تغيير المدربين في الأهلي، وهذا ما تسبب في رحيله فيما بعد.

أضاف أحمد شكري في تصريحات لبرنامج «الماتش»، على قناة «صدى البلد»، أن أفضل تجربه خاضها في مسيرته مع النادي المصري البورسعيدي، مؤكداً أنه تعرض للظلم من هاني رمزي مدرب المنتخب الأولمبي عام 2012، بسبب عدم اختياره بقائمة الفراعنة للمشاركة في أولمبياد لندن .

تابع أحمد شكري:" حصلت على القميص الخاص بمحمد صلاح لاعب ليفربول، أثناء مشاركتي مع المنتخب الأولمبي عقب أولمبياد لندن، بعدما فضل هاني رمزى منحه رقمى الخاص 10 ليشارك به في الأولمبياد".

أشار أحمد شكري:" علاقتي كانت طيبة للغاية مع الراحل إيهاب جلال، وكان يتميز بالهدوء وتأثرت كثيرا برحليه".

واصل شكري:" لاعبو الأهلي كانوا دائما ما كانوا يساندوني منذ تصعيدي للفريق الأول ومنحي الهدايا تحفيزا للمشاركة في المباريات وحصد البطولات مع الفريق الأحمر، مضيفاً أنه يحترم جمهور الأهلي قائلاً.. لن انسي ذكرياتى مع الأهلي وجمهوره، مؤكداً أنه لم يقصد الاحتفال أمام الأهلي عندما سجل هدفا مع سموحة".

وعن مباراة الأهلي والزمالك، في السوبر، قال أحمد شكري:" مباراة صعبه على الفريقين، ولكن الأهلي مستواه أعلى الفترة الحالية عكس الزمالك وهي سهلة للاعبي المارد الأحمر، مؤكداً أن لاعبو الأهلي يملكون الخبرات في حسم المواقف الصعبه وكفتهم تميل أكثر من لاعبي الزمالك".

وأتم أحمد شكري، أن التونسي على معلول أفضل ظهير أيسر في السنوات الماضية في مصر، مضيفا أن إمام عاشور يقدم أداء غير جيد مع الأهلي خلال المرحلة الحالية، مشيداً بصفقة انضمام المغربي يحيى عطية الله الذي ظهر بمستوي لافت للنظر مع الأهلي منذ انضمامه.