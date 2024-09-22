انتظام الدراسة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

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انتظمت الدراسة اليوم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وشددت إدارات المدارس على ضرورة تنظيم طابور الصباح وترديد النشيد الوطني وتحية العلم.

ووجه الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية مشرفي الوحدة لمتابعة جاهزية المدارس والتأكد من توفير كل الاحتياجات اللازمة لضمان عام دراسي ناجح للطلاب.

وتهدف مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى تقديم تعليم فني متطور يعتمد على أحدث التقنيات والمعايير الدولية، مما يساهم في إعداد جيل من الخريجين المؤهلين لسوق العمل المحلي والدولي. والجهود المبذولة من إدارة الوحدة تهدف إلى تحقيق بيئة تعليمية متكاملة تضمن للطلاب أفضل فرص التعلم والتدريب.

من جهتها، أشارت شيماء ممدوح نائب مدير الوحدة إلى أهمية متابعة جاهزية المدارس بشكل دوري لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة ومجهزة بكل الأدوات والمستلزمات الضرورية، وأكدت أن الوحدة تعمل على تلبية كل احتياجات المدارس.

تأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تطوير منظومة التعليم الفني في مصر، وتعزيز دور مدارس التكنولوجيا التطبيقية في تقديم تعليم متميز يواكب متطلبات العصر.