بوتين وولي العهد السعودي يناقشان هاتفيا الوضع في الشرق الأوسط

أعلنت الرئاسة الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى اتصالًا هاتفيًا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود.

وقال الكرملين، في بيان، مساء اليوم، إن الجانبين تبادلا خلال الاتصال الآراء حول الأوضاع في الشرق الأوسط، ولا سيما في منطقة الخليج.

وذكر أن «الجانبين أكدا خلال الاتصال عدم وجود بديل للجهود السياسية والدبلوماسية بهدف احتواء الوضع المتأزم القائم، مع مراعاة مصالح جميع الأطراف على النحو الواجب».

ووفقا للبيان، شهد الاتصال التعبير عن الارتياح المتبادل لمستوى التعاون المُحقق في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والإنسانية.

يأتي ذلك فيما ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة أن السعودية ‌استأنفت العمليات في خط أنابيب (شرق-غرب)، ويمكن أن تستأنف عمليات التصدير من ميناء ينبع على ⁠البحر الأحمر في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

وأفاد اثنان من المصادر لوكالة «رويترز»، بأن ضخ النفط عبر خط الأنابيب يسير بمعدل منخفض.

ولم ترد ‌شركة ⁠الطاقة الحكومية «أرامكو» السعودية بعد على طلب «رويترز» للتعليق.

واضطرت هجمات بطائرات مسيرة ⁠ السعودية لإغلاق خط أنابيب شرق-غرب في 13 ⁠سبتمبر، مما أدى إلى توقف ⁠عمليات تحميل النفط الخام في ميناء ينبع.