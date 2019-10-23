فجر مصدر داخل المنتخب مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أكد أن جلسة جمعت مؤخرا بين محمد بركات مدير المنتخب وأحمد فتحي "قائد الفراعنة" بحكم أنه أكبر اللاعبين سنًا والأقدم في المنتخب الوطني.

وكشف المصدر، الذي رفض ذكر أسمه، لـ"الشروق"، أن بركات فاجأ فتحي بطلب يشبه الاستئذان بنقل شارة قيادة المنتخب منه ومنحها لمحمد صلاح خلال معسكر المنتخب المقبل.

وأكد المصدر، ذاته، أن المفاجأة صدمت فتحي الذي حصل على شارة المنتخب بعد مشوار طويل مع الفراعنة ومشاركات وبطولات كبيرة ومهمة.

وقال المصدر أن فتحي رفض هذا المطلب بشكل قاطع بعيدًا عن علاقته القوية والمميزة بصلاح لكنه حقه الأدبي كونه حصل عليه بعد رحلة كفاح مع المنتخب.

وشدد المصدر أن رفض فتحي القاطع لسحب شارة القيادة منه تبعه تأكيد باعتذاره عن معسكر المنتخب المقبل في حالة الاصرار على منح صلاح شارة "الكابتن".