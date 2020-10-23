الصحة العالمية تتعاون مع ويكيبيديا بشأن معلومات كورونا

تتعاون منظمة الصحة العالمية مع الموسوعة الإلكترونية "ويكيبيديا" لنشر معلومات جديرة بالثقة بشأن مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد عبر العالم.



وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة ومؤسسة ويكيميديا، اليوم الخميس، إن مئات الآلاف من المحررين المتطوعين الذين يعملون على تحديث ويكيبيديا باستمرار سيكون لهم حرية الوصول إلى الرسوم البيانية والمقاطع المصورة وغيرها من المواد بموجب اتفاقية ترخيص مجانية.



ويعد موقع ويكيبيديا بين أحد أكثر المواقع الإلكترونية التي يتم زيارتها للحصول على معلومات تتعلق بالصحة، بحسب المنظمتين.



وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في بيان من جنيف: "الاطلاع العادل على معلومات صحية موثوق فيها أمر حاسم لإبقاء الناس آمنين ومطلعين خلال جائحة كوفيد-19.



ويعمل محررو الصحة العالمية وويكيبيديا معا للحيلولة دون انتشار المعلومات المضللة المتعلقة بكوفيد-19 .



وتقدم ويكيبيديا حاليا أكثر من 5200 مقال متعلق بكوفيد-19 بـ175 لغة.



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