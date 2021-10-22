قال الدكتور رامي غالي، أستاذ علاج الأورام بجامعة عين شمس، إن بعض السيدات لديهن تخوف من إجراء الفحص المبكر لسرطان الثدي، لاعتقادهن أن عملية الاستئصال بمثابة إعلان هدم الحياة الزوجية.

وأوضح غالي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» على قناة صدى البلد، أن بعض أنواع السرطانات وراثية، بينما توجد أنواع أخرى صحية يمكن تجنبها عبر اتباع بعض العادات الصحية السليمة، ومن بينها الابتعاد عن التدخين «سجائر، أو شيشة، أو السجائر الإلكترونية».

وأكد أستاذ علاج الأورام بجامعة عين شمس، أن السجائر الإلكترونية تحتوي على نسبة تبغ ومحسنات طعم، قد تؤدي إلى الإصابة بأورام في الرئة أو الجهاز التنفسي العلوي «الفم أو اللسان أو البلعوم».

ونصح غالي جميع المواطنين بالتوجه إلى طبيب الأسرة المعالج، فور الشعور بأية أعراض مرتبطة بالأورام قائلا «مش معني إن عندك كتلة في جسمك إنها ورم، وحتى لو كانت ورم يوجد العديد من الحلول».