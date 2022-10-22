مصرع شخص في انقلاب سيارة بالصف

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لقى شخص مصرعه، إثر حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق بمنطقة الصف في الجيزة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة بطريق مدخل قرية أبو طماعة في الصف، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين انقلاب سيارة بيجو نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أسفر عن مصرع شخص، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما قام رجال المرور برفع حطام الحادث من نهر الطريق، وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.