تحدث يحيى الكومي رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي عن رحيل حسني عبدربه مدير الكرة بالدراويش.

وقال الكومي في تصريحات تلفزيونية:"كل مرحلة ولها رجالها، جاريدو قال لي لا أحتاج مديرا للكرة، ورفض أكثر من مرشح جديد لتولي هذا المنصب بعد حسني عبد ربه".

وعن مشكلة قميص الفريق:"تعاقدنا مع شركة، والموضوع أخذ أكبر من حجمه، الأمر بسيط ولا يستحق هذه الضجة نحترم تعاقدنا مع الشركة، وما المشكلة في ارتداء القميص القديم؟".

أما عن عقد جاريدو فقال:" ألغينا بندا يسمح لنا بإقالة جاريدو حال خسارته عددا من المباريات، وذلك بناءً على إصرار المدرب الإسباني".

ورحل حسني عبدربه عن منصب مدير الكرة، بعد قرار من مجلس إدارة الإسماعيلي بإقالته بعد مباراة الأهلي الماضية في الدوري.