فلسطين: تحرك عربي لعقد اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة حول التطورات في غزة

قال إبراهيم خريشة مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان، إن هناك تحركا عربيا لعقد اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة حول التطورات في غزة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة القاهرة الإخبارية، مساء الأحد، أن الولايات المتحدة عليها الضغط على إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وذلك في ظل المجازر التي ترتكبها في قطاع غزة.



وشدد على أن هناك حاجة ماسة لتدخلات سياسية وإنسانية لمواجهة الأوضاع الكارثية في غزة، مُقدِّرا أن القطاع في حاجة إلى 100 شاحنة يوميا.



وأشار إلى أن هناك مليون نازح من شمال غزة، موضحا أن هذه المناطق قد تشهد احتياجا بريا من قبل جيش الاحتلال ما يزيد من حجم الكارثة.



ولليوم السادس عشر على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها.



وأسفر هذا العدوان عن تسجيل نحو 4800 شهيد، بينهم 1873 طفلا و1023 سيدة، وأصابت 14245، بحسب وزارة الصحة في القطاع، كما يوجد عدد غير محدد من المفقودين تحت الأنقاض.