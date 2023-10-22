فحص 180 حالة من غير القادرين خلال قافلتين طبيتين بالغربية

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، بالتنسيق مع إحدى الجمعيات قافلتين طبيتين استهدفتا توقيع الكشف الطبي على 180 مريضا بقريتي ميت المخلص وشرشابة مركز زفتى، وقرية كوم عبود مركز بسيون، وعزبة المنسي كفر سبطاس مركز طنطا، وقرية كفر المحروق مركز كفر الزيات.

يأتي ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الغربية والجمعية، وانطلاقا من حرص واهتمام الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية وتقديم أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح أحمد حمدي عبدالمتجلي، وكيل تضامن الغربية، أنه يتم التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم بأي خدمة طبية، أوالحالات التي تسليمها أي مساعدة أو مشروع تنموي، أوالمساعدات العينية، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول في هذا الصدد.