كاي هافيرتز يقود تشكيل أرسنال ضد شاختار في دوري أبطال أوروبا

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أعلن الإسباني مايكل أرتيتا، المدير الفني للفريق اللندني، مساء اليوم الثلاثاء، تشكيل آرسنال ضد شاختار الأوكراني في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا موسم 2024-25.

وتقام مباراة آرسنال وشاختار الأوكراني اليوم الثلاثاء، وتحديدًا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويستقبل ملعب «الإمارات» معقل الجانرز، مباراة آرسنال ضد شاختار ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات دوري الأبطال اليوم الثلاثاء.

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت- ويليام ساليبا- جابرييل- ريكاردو كالافيوري.

وسط الميدان: ديكلان رايس- توماس بارتي- لياندرو تروسارد.

خط الهجوم: جابرييل جيسوس- كاي هافيرتز- جابرييل مارتينيلي.