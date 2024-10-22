 العراق والسعودية يبحثان عقد قمة إسلامية بخصوص الأحداث في غزة ولبنان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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العراق والسعودية يبحثان عقد قمة إسلامية بخصوص الأحداث في غزة ولبنان

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 - 9:40 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 - 9:40 م

أجري رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم الثلاثاء إتصالا هاتفيا مع ولي عهد المملكة العربية السعودية سموّ الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة والحرب المستمرة منذ أكثر من سنة على غزة ولبنان.

وذكر بيان للحكومة العراقية أن السوداني وولي العهد السعودي تناولا خلال الإتصال الهاتفي تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل ما تشهده من تصعيد مستمر، وبذل الجهود من أجل إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من سنة على غزة ولبنان.

كما تم مناقشة الإعداد لعقد قمة إسلامية بخصوص الأحداث وتداعياتها التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها.

وذكر البيان أن الجانبين بحثا أيضا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، والعمل على تنمية الشراكات الثنائية، وتنسيق المواقف من أجل مواجهة التحديات، لما فيه خدمة ومصالح البلدين.

 

 
 


 


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