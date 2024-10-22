شوبير يكشف عن منافس الأهلي في نهائي السوبر حال انسحاب الزمالك

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كشف الإعلامي أحمد شوبير عن احتمالية إجراء قرعة بين بيراميدز وسيراميكا كليوباترا لمواجهة الأهلي في نهائي السوبر المصري حال انسحاب الزمالك من المباراة النهائية.

‏قال أحمد شوبير عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:" أتمنى أن تنتهي أزمة لاعبي الزمالك ف الإمارات على خير باذن الله".

أضاف:" كل المؤشرات تؤكد مشاركة الزمالك في المباراة بشكل عادي يوم الخميس المقبل".

أتم:" ومع ذلك علمت أنه في حالة صدور قرار بالانسحاب ستتجه النية لإجراء قرعه بين بيراميدز وسيراميكا لاختيار الفريق الذي يلاقي الأهلي فى النهائي".

ويواجه الزمالك أزمة في الإمارات العربية المتحدة بإحالة ثلاثي الفريق عبد الواحد السيد، مدير الكرة، مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا، للمحاكمة العاجلة بسبب الاعتداء على أحد أفراد الشرطة في مباراة بيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري.