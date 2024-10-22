زيلينسكي يهاجم كوريا الشمالية لتزويدها روسيا بالجنود

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء إلى زيادة الضغط الدولي على كوريا الشمالية، وذلك بعد تقارير تفيد بأن بيونج يانج ترسل قوات للقتال جنبا إلى جنب مع روسيا في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في رسالة فيديو:"إذا كانت كوريا الشمالية قادرة على التدخل في الحرب في أوروبا، فإن الضغط على هذا النظام بالتأكيد ليس كافيا".

وأضاف:"من الواضح أن بيونج يانج، مثل موسكو، لا تهتم بالناس ولا تحترم حياة البشر"، محذرا من أنه يجب وقف هذا التوسع في الحرب الروسية.

وكان قد تم تداول تقارير تتعلق بإرسال كوريا الشمالية لقوات للقتال إلى جانب الجيش الروسي في أوكرانيا لعدة أيام، بما فى ذلك تقارير من جانب أجهزة خدمات الاستخبارات الكورية الجنوبية.

وقال زيلينسكي إن السلطات الأوكرانية لديها معلومات عن تدريب وحدتين من الجيش الكوري الشمالي، كل منهما تضم حوالي 6 آلاف فرد.

وردت موسكو بشكل غير مباشر على تلك التقارير، لكنها تتكبد خسائر فادحة أثناء تقدمها في شرق أوكرانيا.

ووقعت روسيا وكوريا الشمالية اتفاقية شاملة للتعاون الاستراتيجي في يونيو، تشمل أيضا تبادل المساعدة في حال تعرض أي منهما لهجوم من دولة أخرى.