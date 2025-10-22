استطلاع: نظرة الألمان لأمريكا أصبحت أكثر سوءا خلال فترة رئاسة ترامب الثانية

خلص استطلاع تم إجراؤه لصالح مجلة سياسية ألمانية إلى أن نظرة أغلبية الألمان تدهورت تجاه الولايات المتحدة من بدء فترة رئاسة دونالد ترامب الثانية في يناير الماضي.

وكشف الاستطلاع الذي أجراه معهد فورسا البحثي لصالح مجلة " انترناشونال بوليتيك" ونٌشر اليوم الأربعاء، أن نحو ثلثي المشاركين أو 65% قالوا إن نظرتهم العامة تجاه أمريكا ازدادت سوءا مؤخرا.

وقال 8% فقط إن نظرتهم نحو أمريكا تحسنت منذ تولى ترامب الرئاسة، في حين قال 25% إن موقفهم نحو أمريكا لم يتغير.

وتدهورت صورة أمريكا بين النساء بنسبة أكبر من المتوسط، حيث ينظر 74% لأمريكا بصورة سلبية، في حين بلغت النسبة 56% بين الرجال.

وارتفعت النظرة السلبية نحو أمريكا بين من هم في الفئة العمرية من 18 حتى 29 عاما، ومن يبلغون من العمر 60 عاما فأكثر لتصل إلى 70% و 71% على التوالي