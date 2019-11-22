الدفاع الروسية تعلن انتهاء تسليح القوات البرية بصواريخ «إسكندر - إم» الحديثة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، انتهاء تسليح القوات البرية بمنظومات "إسكندر – إم" للصواريخ التكتيكية الهجومية الحديثة.

وقال ناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، في تصريح نقلته قناة "روسيا اليوم" - "إن ميدان "كابوستين يار" التدريبي شهد اليوم إقامة مراسم تسليم قيادة تشكيل الصواريخ في المنطقة العسكرية الغربية للجيش الروسي دفعة أخيرة من منظومات "إسكندر - إم" للصواريخ التكتيكية.

وأشار إلى أن ذلك يعني انتهاء عملية إعادة تسليح تشكيلات الصواريخ في القوات البرية الروسية بصواريخ "إسكندر – إم" التكتيكية الحديثة.

وتعتبر صواريخ "إسكندر- إم" منظومة متطورة قادرة على تدمير الأهداف على مسافات حتى 500 كيلومتر بدقة في حدود 0.3 متر .. وتستطيع هذه المنظومة ذاتية الحركة أن تكون جاهزة لإطلاق الصواريخ خلال 20 دقيقة، ويمكنها استخدام صواريخ مجنحة أو باليستية، قادرة على حمل رؤوس نووية .. كما تستطيع العمل في ظروف مناخية صعبة تتراوح درجة الحرارة فيها بين 50 درجة فوق الصفر و50 درجة تحت الصفر.