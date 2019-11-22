 في خرق للقانون اليهودي.. تل أبيب تقدم خدمات حافلات مجانية خلال عطلة يوم السبت - بوابة الشروق
الجمعة 22 نوفمبر 2019 9:45 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على سن قانون جديد لمكافحة الشائعات وتشديد عقوبة مروجيها؟

النتـائـج تصويت

في خرق للقانون اليهودي.. تل أبيب تقدم خدمات حافلات مجانية خلال عطلة يوم السبت

تل أبيب - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 22 نوفمبر 2019 - 9:13 م | آخر تحديث : الجمعة 22 نوفمبر 2019 - 9:13 م

بدأت مدينة تل أبيب الساحلية في إسرائيل في تقديم خدمات حافلات مجانية خلال السبت اليهودي لسكانها البالغ عددهم 4 ملايين نسمة ، في خرق للقانون اليهودي.

وقالت بلدية تل أبيب –يافا في بيان، إن شبكة الحافلات ذات المسارات الستة تغطي نحو 300 كيلومتر عبر أكثر من 500 محطة في تل أبيب والمناطق المحيطة بها.

وستكلف الخدمة نحو5ر12مليون شيكل (6ر3 مليون دولار) سنويًا.

وقال رئيس بلدية تل أبيب يافا رون هولداي "إن إمكانية الانتقال خلال عطلة نهاية الأسبوع من نقطة إلى أخرى هي حق أساسي".

ويحظر القانون اليهودي تشغيل الحافلات والسيارات خلال عطلة السبت /شابات/ والتي تبدأ من مساء يوم الجمعمة وحتى مساء يوم السبت، حيث تخلو معظم مناطق إسارئيل من وسائل النقل العام خلال هذه العطلة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك