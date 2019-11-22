بدأت مدينة تل أبيب الساحلية في إسرائيل في تقديم خدمات حافلات مجانية خلال السبت اليهودي لسكانها البالغ عددهم 4 ملايين نسمة ، في خرق للقانون اليهودي.

وقالت بلدية تل أبيب –يافا في بيان، إن شبكة الحافلات ذات المسارات الستة تغطي نحو 300 كيلومتر عبر أكثر من 500 محطة في تل أبيب والمناطق المحيطة بها.

وستكلف الخدمة نحو5ر12مليون شيكل (6ر3 مليون دولار) سنويًا.

وقال رئيس بلدية تل أبيب يافا رون هولداي "إن إمكانية الانتقال خلال عطلة نهاية الأسبوع من نقطة إلى أخرى هي حق أساسي".

ويحظر القانون اليهودي تشغيل الحافلات والسيارات خلال عطلة السبت /شابات/ والتي تبدأ من مساء يوم الجمعمة وحتى مساء يوم السبت، حيث تخلو معظم مناطق إسارئيل من وسائل النقل العام خلال هذه العطلة.