 ترامب: الصين كانت لتدمر هونج كونج في 14 دقيقة لولاي - بوابة الشروق
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ترامب: الصين كانت لتدمر هونج كونج في 14 دقيقة لولاي

ترامب
ترامب
واشنطن - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 22 نوفمبر 2019 - 7:11 م | آخر تحديث : الجمعة 22 نوفمبر 2019 - 7:11 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصين كانت لتدمِّر هونج كونج خلال 14 دقيقة "لولاه"، وذلك مع استمرار الاحتجاجات الشعبية المحتدمة منذ أشهر ضد الحكومة الصينية.

وقال ترامب - في تصريحات تليفزيونية أوردتها مجلة "بوليتيك" الأمريكية اليوم الجمعة -: "لولاي لكانت دُمرت هونج كونج في 14 دقيقة"، مضيفا أن الصين "لديها مليون جندي يقفون خارج هونج كونج ولا يدخلوها فقط لأني طلبت منه".

ووجّه ترامب حديثة للحكومة الصينية قائلا: "رجاء لا تفعلوا ذلك، ستكونوا قد ارتكبتم خطئا كبيرا. سيكون له أثر سلبي هائل على الاتفاق التجاري" الذي تتفاوض بشأنه واشنطن وبكين.

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