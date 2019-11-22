 السعودية: 100 ألف ريال غرامة استخدام لغة غير العربية في المنشآت السياحية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السعودية: 100 ألف ريال غرامة استخدام لغة غير العربية في المنشآت السياحية

الرياض - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 22 نوفمبر 2019 - 1:08 ص | آخر تحديث : الجمعة 22 نوفمبر 2019 - 1:08 ص

كشفت مصادر سعودية أن الهيئة العامة للسياحة توعدت كل المرافق السياحية العاملة بالمملكة، والتي لا تستخدم اللغة العربية في جميع تعاملاتها، بغرامة مالية تبدأ بـ 10 آلأف وتصل إلى 100 ألف ريال وإلغاء التراخيص أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأوضحت مصادر في تصريحات خاصة لموقع "عاجل" السعودي الإلكتروني مساء أمس الخميس، أن تلويح الهيئة بفرض الغرامات، جاء تضامنًا مع مبادرة إمارة مكة "كيف تكون قدوة بلغة القرآن الكريم".

وطالبت هيئة السياحة مرافق الإيواء بضرورة بأن يكون الرد على الهاتف والحديث مع الضيوف في البداية باللغة العربية وإذا كانوا لا يتحدثون العربية يتم تحويلهم والتحدث معهم باللغة الإنجليزية.


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