المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يهدد بالانسحاب من الهدنة الموقعة مع الحكومة

هدد المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، اليوم الأحد، بالانسحاب من الهدنة الموقعة مع الحكومة المعترف بها دوليا، بعد اتهامها بالتصعيد جنوبي البلاد.



وقال المجلس المطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، في بيان صحفي، إن هيئة رئاسته عقدت اليوم اجتماعها الدوري في مدينة عدن جنوبي اليمن، لمناقشة مستجدات الأوضاع العسكرية والسياسية.



وأوضح البيان أن من وصفها بالمليشيا الإخوانية المتنفذة في الحكومة اليمنية "مازالت تختلق العقبة تلو الأخرى لعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض، وأنها تواصل بقوة تسعير حربها الاستنزافية، البشرية والمادية على حدٍ سواء، لفرض مخططاتها العدوانية لإعادة إخضاع الجنوب لحكمها ومواصلة نهب ثرواته".



وأضاف: "صبر المجلس الانتقالي والمقاتلين في الجبهات ومن ورائهم أبناء الجنوب كافة، والذي التزمنا به طوال عام كامل في إطار الهدنة لم يعد ممكنا، في ظل إصرار أعداء الجنوب على إفشالها مسبقا وتحويلها لحرب استنزاف طويلة الأمد".



وتابع: "لقد حان الوقت لقطع دابر هذه المؤامرة الرخيصة ضد قضية شعبنا التي تُدار من الغرف المغلقة لصانعي القرار ومموليها في قطر وتركيا".



والخميس الماضي، اتهمت الحكومة اليمنية المجلس الانتقالي الجنوبي بالتصعيد العسكري والسياسي غير المبرر، داعية إلى تنفيذ اتفاق الرياض وإنهاء سيطرة المجلس على جزيرة سقطرى الاستراتيجية.



ومنذ مطلع الشهر الجاري، تجددت المواجهات بشكل عنيف بين قوات المجلس الانتقالي وقوات الحكومة اليمنية، في محافظة أبين، مخلفة العديد من القتلى والأسرى والجرحى من الطرفين، وسط اتهامات متبادلة بالتصعيد.



يأتي ذلك رغم استمرار سريان الهدنة التي اتفق عليها الجانبان قبل أشهر، برعاية السعودية ودعم الأمم المتحدة.