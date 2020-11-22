 الأمطار الغزيرة تتسبب في فيضانات وأضرار بجنوب إيطاليا - بوابة الشروق
الأحد 22 نوفمبر 2020 5:33 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من سيفوز في النهائي التاريخي لدوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة؟
النتـائـج تصويت

الأمطار الغزيرة تتسبب في فيضانات وأضرار بجنوب إيطاليا

أمطار غزيرة - أرشيفية
أمطار غزيرة - أرشيفية
د ب أ
نشر في: الأحد 22 نوفمبر 2020 - 5:28 م | آخر تحديث: الأحد 22 نوفمبر 2020 - 5:28 م
تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على جنوب إيطاليا في مطلع الأسبوع الجاري، في حدوث فيضانات في المدن والبلدات وعلى الطرق، بحسب ما ذكرته فرق الإطفاء اليوم الأحد.

وأضافت أن مدينة كروتوني الواقعة في إقليم كالابريا جنوبي البلاد، كانت من بين المدن الأكثر تضررا، حيث تعمل فرق الإنقاذ على تحرير السكان المحاصرين.

واستجابت فرق الإطفاء لنحو 200 طلب مساعدة حتى اليوم الأحد.

وفي الوقت نفسه، أفادت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" بانهيار أحد الجسور في بلدية ميليسا، دون أن يصب أحد في الحادث.

كما تم الإبلاغ عن تأثر مدينة نابولي بشكل كبير جراء العاصفة، حيث تضررت كنيسة "سانتا كيارا" التاريخية في وسط المدينة.

ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة في صقلية وكامبانيا وكالابريا غدا الاثنين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك