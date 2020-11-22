بن شرقي ينفي إصابته بكورونا ويؤكد جاهزيته للنهائي الإفريقي

نفى المغربي أشرف بن شرقي نجم الزمالك، إصابته بفيروس كورونا، مؤكدا أنه جاهز لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر لها مساء الجمعة المقبل.

وانتشرت أنباء في الساعات الأخيرة حول أن بن شرقي مصاب بكورونا قبل أن ينفي اللاعب ذلك عبر حسابه الشخصي على "انستجرام".

ونشر بن شرقي "ستوري" عبر الانستجرام كتب فيه:"كل ما يتدوله بخصوصي إشاعات، أنا جاهز للنهائي يوم الجمعة، ومستعد لتقديم أفضل ما لدي خدمة فريقي الزمالك".

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل، في نهائي دوري أبطال إفريقيا على ستاد القاهرة الدولي.