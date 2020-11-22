الأرصاد: حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية انتهت

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية انتهت، مشيرًا إلى أن فرص سقوط الأمطار تنحصر على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، خلال الثلاثة أيام المقبلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مانشيت»، الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن فرص الأمطار على محافظات الوجه البحري ستكون خفيفة إلى متوسطة، مؤكدًا أنها غير مؤثرة على كل الأنشطة اليومية.

ولفت إلى أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، محذرًا من انخفاضها بشكل ملحوظ خلال الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر.

وأوضح مدير التنبؤات والتحاليل بالأرصاد أنها تتراوح ما بين 15 إلى 16 درجة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، قائلًا إن التقلبات الجوية واردة في الخريف بشكل كبير.