تجديد حبس شقيقين متهمين بقتل عمهما في الشرقية

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة فاقوس الجزئية بالشرقية، اليوم الأحد، قرارًا بتجديد حبس مراقب صحي وشقيقه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق؛ لاتهامها بقتل نجل عم والدهما بسبب خلافات على أرض زراعية.

وكان مستشفى فاقوس المركزي، استقبل المجني عليه "عبد الرحمن.ح.ع.س، 63 سنة"، موظف بالمعاش، مُقيم بقرية إكياد بفاقوس، جثة هامدة.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من: هاني.م.ع، 30 سنة، مراقب صحي، وشقيقه سلامة، تربطهما صلة قرابة بالمجني عليه كونه نجل عم والدهما، وذلك إثر نشوب مشادة بسبب خلاف على حد أرضٍ زراعية، فيما اعتدى الثاني على المجني عليه بماسورة حديدية أودت بحياته.

تم ضبط المتهمين، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيق.