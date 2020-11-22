الآلاف يشاركون في مسيرة بباكستان في ظل الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا

شارك الآلاف من المواطنين، اليوم الأحد، في مسيرة في باكستان لزيادة الضغط على حكومة رئيس الوزراء عمران خان في ظل موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا.



ونظمت المسيرة الحركة الديمقراطية الباكستانية، التي تضم 11 حزبا سياسيا، في مدينة بيشاور بشمال غرب البلاد.



وكتب خان تغريدة اليوم قال فيها "ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الموجة الثانية مصدر قلق".



وأضاف أن المعارضة تدمر حياة ومعيشة المواطنين "بقسوة".



وقال خان: "في حال استمرت حالات الإصابة في الزيادة، سوف نضطر إلى فرض إغلاق شامل، الحركة الديمقراطية سوف تكون مسؤولة عن النتائج".



وقال ميان افتخار حسين، أحد كبار مسؤولي التحالف "الحكومة تحاول الاختباء خلف فيروس كورونا.



وكانت وزارة الصحة قد أعلنت تسجيل 2665 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و59 حالة وفاة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، وقد سجلت باكستان حتى الآن 329 ألفا و828 حالة إصابة و7662 حالة وفاة.