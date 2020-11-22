تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الأحد، أجنحة الشركة العالمية والوزارات بمعرض ومؤتمر النقل الذكي، يرافقه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

وشاهد الرئيس محاكاة للنظام الإلكتروني الحديث لتشغيل نظم الإشارات بالسكك الحديث، موجهًا حديثه لممثل وزارة النقل: «عاوزك تقولي إن هذه النظم حديثة تحقق السيطرة الكاملة على حركة القطارات دون وجود تدخل بشري يؤدي إلى حوادث».

وتساءل الرئيس عن موعد الانتهاء من هذه النظم، مستطردًا: «يهمني نبقى فاهمين، والنظام عند الانتهاء منه سيكون فرصة لمنع تجاوز أو خطأ بشري يؤدي إلى حادثة».

وبدأت صباح اليوم الأحد، فاعليات الدورة الرابعة والعشرين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا «كايروا آى سى تى 2020»، بمشاركة عد من الوزارات والهيئات والشركات المحلية والعربية والعالمية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي للمرة السابعة على التوالي.