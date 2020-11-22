 ترامب يغادر اجتماعات قمة العشرين ويتوجه لملعب جولف - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ترامب يغادر اجتماعات قمة العشرين ويتوجه لملعب جولف

د ب أ
نشر في: الأحد 22 نوفمبر 2020 - 3:09 ص | آخر تحديث: الأحد 22 نوفمبر 2020 - 3:09 ص

توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ملعب للجولف، بعد أن غادر قمة مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى، التي تجري فعالياتها عبر الإنترنت، وفقًا لما ذكره صحفيون مرافقون له.

وغادر ترامب البيت الأبيض، بعدما أمضى أقل من ساعتين في مناقشات مع قادة العالم الآخرين، في اليوم الأول للمؤتمر الذي تستضيفه السعودية افتراضيًا، ويستغرق يومين.

واستغرق ترامب الساعة الأولى يغرد عبر تويتر عن قضايا داخلية التي لا علاقة لها كثيرًا بالمؤتمر.

وأبلغت مصادر وكالة الأنباء الألمانية أن ترامب كلف وزير الخزانة ستيفن منوشين ومستشاره الاقتصادي لاري كودلو، للحضور بالنيابة عنه بينما غادر لزيارة ناديه للجولف في ولاية فرجينيا المجاورة.

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